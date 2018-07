Portugal sagra-se campeão europeu sub-19

João Filipe, Trincão e Pedro Correia - com um golo aos 109' -, heróis na conquista de título inédito.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Portugal é o novo campeão europeu de sub-19 depois de vencer na final a Itália por 4-3 (após prolongamento). Pedro Correia fez de Eder e precisamente ao minuto 109' (tal como no Euro 2016) rematou para o golo que deu o inédito título português na categoria.





João Filipe, mais conhecido por Jota, marcou a fechar o primeiro tempo. Depois Trincão dilatou para 2-0, resultado que adormeceu a equipa comandada por Hélio Sousa que sofreu o empate de rajada com um bis de Moise Kean, levando o jogo para o prolongamento.



Aí Jota (o melhor em campo) voltou a marcar, aos 104', e Scamacca a empatar para os transalpinos, aos 107', antes de Pedro Correia concluir o festival de golos.



A equipa das quinas desforrou-se da derrota por 3-2 sofrida na fase de grupos, num jogo em que jogou em inferioridade numérica desde os nove minutos, por expulsão de Diogo Queirós, mas também do desaire na final do Euro 2003, perante a seleção transalpina, 2-0.

Portugal conquistou na Finlândia o título (já tinha perdido 3 finais), já depois da mesma equipa ter triunfado em sub-17. Este grupo e mais alguns que não estiveram presentes como Dalot, Diogo Leite, Gedson, João Félix e Rafael Leão vão poder estar no Mundial sub-20 do próximo ano na Polónia.



"Mais do que ninguém eles merecem pela procura da superação. É merecido. A consequência é ter criado um momento único para Portugal. Muito nos honra representar Portugal neste momento", disse no final o selecionador Hélio Sousa.



João Filipe já pensa no Mundial

"Temos de continuar lá em cima, no topo. No ano passado perdemos e não baixámos os braços. E agora já pensamos no Mundial do próximo ano, que é para ganhar", disse Jota (jogador do Benfica e que pode integrar o plantel principal), melhor marcador da prova juntamente com Trincão (5 golos): "É uma sensação incrível".



Marcelo recebe heróis

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os novos heróis portugueses esta terça-feira no Palácio de Belém. "Um novo ponto alto do futebol português, destes jovens que nos fazem acreditar no futuro", disse este domingo o Chefe de Estado.