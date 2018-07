Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal sofre primeira derrota no Europeu de andebol sub-20

Seleção nacional garantiu na terça-feira um lugar nas meias-finais.

16:49

A seleção portuguesa de andebol de sub-20, já com presença garantida nas meias-finais do Europeu da categoria, foi hoje derrotada por 30-23 pela Croácia em jogo do Grupo 2 da ronda principal da competição.



Portugal, que sofreu a primeira derrota no Europeu, que decorre na Eslovénia, chegou ao intervalo a perder por 11-17.



No segundo tempo do encontro, no qual Diogo Silva com oito golos foi o melhor marcador de Portugal, a Croácia manteve-se sempre em vantagem no marcador, com a equipa lusa a revelar dificuldades defensivas.



O selecionador Nuno Santos admitiu, no final jogo, que Portugal, que na terça-feira já tinha garantido um lugar nas meias-finais, não esteve bem no encontro.



"O jogo de hoje foi atípico, entrámos muito parados e tivemos dificuldade em entrar no jogo. Não conseguimos estar bem em nenhuma fase do jogo e houve alturas em que pensamos que íamos começar a recuperar, mas estivemos muito intermitentes nas fases boas e foram curtos os momentos de qualidade", disse.



O encontro ficou ainda marcado pela lesão do lateral luso-ucraniano Oleksander Nekrushets que, de acordo com Nuno Santos, o afastará da competição.



No jogo da meia-final, agendada para sexta-feira, às 17h30 (hora de Lisboa), Portugal defrontará uma das quatro equipas do grupo 1: Alemanha, Islândia, Eslovénia e Sérvia.