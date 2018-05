Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal sub-21 joga na CMTV

A seleção sub-21 arrancou esta segunda-feira a preparação para o particular com a Itália, agendado para a próxima sexta-feira, no Estoril, com transmissão em direto e exclusivo na CMTV (17h30).



João Félix, com mialgias de esforço na coxa direita, não subiu ao relvado, na Cidade do Futebol.



Também Gil Dias não esteve no primeiro treino orientado por Rui Jorge, devido a um atraso no voo de Itália.



O defesa-esquerdo Pedro Amaral acredita que o jogo com a Itália vai ser importante para preparar o que resta da fase de qualificação para o Europeu 2019. "Será um bom teste para nos enquadrarmos no nosso jogo", disse o jogador do Benfica.