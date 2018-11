Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal tenta feito inédito na Liga das Nações

Fernando Santos quer conquistar três pontos em solo italiano e garantir a qualificação para a Final Four da competição.

Por Sara Guterres | 06:00

Portugal tenta um feito inédito: conquistar três pontos em solo italiano. O melhor que a seleção portuguesa conseguiu em jogos fora com a Itália foi dois empates em 13 jogos. Está em causa a qualificação para a Final Four da Liga das Nações.



Apesar do histórico de derrotas em Itália, o selecionador português mostrou-se confiante e tranquilo, na antevisão da partida (este sábado, às 19h45, em Milão): "Preparámos bem este jogo. Itália é um dos pilares mundiais do futebol. Este é um confronto de alto nível, mas acredito que a minha equipa tem todas as condições para responder bem e vencer", disse Fernando Santos. "Sou uma pessoa de fé, mas fé em Deus. Aqui não há questões de fé. Vamos jogar contra um adversário muito poderoso e eu acredito que a minha equipa pode ganhar qualquer confronto. É isso que vamos procurar fazer", garantiu o técnico nacional.



Para se qualificar para a Final Four da Liga das Nações, a seleção portuguesa precisa apenas de um empate frente aos italianos. Mesmo que não consiga evitar uma derrota, a equipa das quinas poderá ‘redimir-se’ em Guimarães (terça-feira), quando receber a lanterna-vermelha Polónia, já despromovida à Liga B. Mas, por agora, o foco da equipa portuguesa é mesmo a vitória no Estádio Giuseppe Meazza: "Só trabalhámos o jogo com Itália, não observámos mais qualquer jogo. Não pensámos sequer nisso. Vai ser um grande espetáculo, com duas equipas fortíssimas. Uma seleção italiana que, de há dois meses para cá, tem tido uma evolução constante", defendeu o selecionador nacional.



Ausente do jogo estará Pepe, por acumulação de cartões amarelos, mas Fernando Santos acredita que a ausência do defesa-central não afetará a equipa: "O espírito não muda por causa de um jogador. Temos um grupo muito forte. Temos confiança em nós e sabemos das nossas capacidades", disse.

Portugal é o primeiro do Grupo 3 da Liga das Nações (com seis pontos), seguido pela Itália (com quatro pontos).



William: "jogar para ganhar"

"Todas as partidas que Portugal joga é para ganhar. Esta, frente à Itália, será mais uma em que vamos procurar os três pontos para nos qualificarmos. Não pensamos noutras possibilidades", disse esta sexta-feira William Carvalho, na antevisão do jogo deste sábado ao final do dia.



França perde e fica em risco

A França perdeu esta sexta-feira (2-0, Wijnaldum e Depay) com a Holanda e ficou com o apuramento para a Final Four da Liga das Nações em risco. Os campeões do Mundo (7 pontos) precisam que a Alemanha (1, já despromovida à Liga B) vença a Holanda (6) na segunda-feira para se apurar.



PORMENORES

Contas do apuramento

O empate basta a Portugal para se apurar para a Final Four da Liga das Nações. Outros cenários possíveis de apuramento: perder diante da Itália por 1-0 e, na terça-feira, empatar ou vencer a Polónia; perder frente à Itália (por qualquer resultado) e derrotar os polacos.



Final Four

A vitória no grupo (Liga A) garante o acesso à Final Four da competição, a disputar em junho de 2019. Será designado um país anfitrião, de entre os finalistas, no próximo mês.



Bónus ‘Europeu’

Se Portugal ganhar a Liga A também assegura (preventivamente) uma vaga no play-off de apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2020, isto caso não consiga o apuramento direto na fase de qualificação desta competição.