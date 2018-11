Ronaldo deseja boa sorte a Portugal a poucas horas do jogo com a Itália

Capitão deixa mensagem aos companheiros para o jogo da Liga das Nações deste sábado.

A seleção portuguesa de futebol defronta este sábado a Itália, em San Siro, num encontro em que o empate será suficiente para garantir o apuramento para a fase final da Liga das Nações, embora tenha duas baixas de 'peso'.Nas 12 vezes que Portugal jogou em Itália, o melhor que alcançou foi um empate (1-1), em 1967, e desta vez não vai contar com a sua grande figura, o capitão Cristiano Ronaldo, que continua ausente da seleção nacional, nem com Pepe, que está castigado.A seleção nacional, que perdeu sempre que atuou no San Siro, em Milão, apenas necessita do empate hoje para garantir o primeiro lugar do grupo 3 da Liga A e já teve 'pé e meio' na fase final da Liga das Nações, mas um golo de Biraghi nos descontos deu a vitória à Itália na Polónia (1-0) e manteve os transalpinos na luta pelo apuramento.Caso seja derrotado, Portugal terá nova oportunidade para assegurar a qualificação frente à Polónia, em Guimarães, em 20 de novembro, no jogo que encerra o grupo.O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.Cristiano Ronaldo usou este sábado as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio à seleção nacional.O jogador tem estado ausente da lista de convocados de Fernando Santos, mas decidiu apoiar o plantel que vai defrontar este sábado a seleção italiana.

"Mais um jogo rumo ao objetivo. Boa sorte, malta", escreveu o internacional português.

Ver esta publicação no Instagram Mais um jogo rumo ao objectivo. Boa sorte, malta! ?? Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 17 de Nov, 2018 às 7:07 PST

A companhar a mensagem, Cristiano deixou uma imagem em que celebrava com a seleção.