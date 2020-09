Portugal treina no Bessa e viaja até Estocolmo

A seleção portuguesa de futebol treina este domingo no Porto e, durante a tarde, viaja para Estocolmo, onde na terça-feira defronta a Suécia, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

Depois do triunfo por 4-1 sobre a Croácia na estreia, sábado, no Estádio do Dragão, Portugal tem uma sessão agendada durante a manhã no Estádio do Bessa, em horário que não foi divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e que será à porta fechada.

Durante a tarde, a comitiva lusa viaja até à Suécia, onde na terça-feira, em Solna, nos arredores de Estocolmo, defronta a seleção local, que no arranque da segunda edição da prova foi derrotada em casa pela França, atual campeã mundial, por 1-0.

O Suécia-Portugal está agendado para as 20h45 locais (19h45 em Lisboa), no Arena Friends.