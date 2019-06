Portugal vai lutar pelo ouro em futebol de praia nos Jogos Europeus

Portugal vai disputar este sábado a final de futebol de praia, dos Jogos Europeus, em Minsk, e lutar pela medalha de ouro, depois de ontem ter vencido a Ucrânia na meia-final da competição, por 3-2, no prolongamento (2-2 no final do tempo regulamentar).A seleção lusa entrou bem no jogo e Madjer, ainda no primeiro tempo, abriu o marcador. A Ucrânia operou de seguida a reviravolta, por parte de Oleksandr Korniichuk e Yaroslav Zavorotnyi.A equipa das quinas sofreu depois um revés, com a expulsão do experiente Belchior. Rui Coimbra, contudo, acabaria por fazer o golo do empate (2-2), que obrigou a partida a ir a prolongamento. A vitória da formação de Mário Narciso foi assegurada por Léo Martins.Portugal garante assim uma das duas principais medalhas, melhorando o resultado obtido em Baku, há quatro anos, quando ficou no terceiro lugar.A final será com a Espanha, que ontem bateu a Suíça na outra meia-final, por 5-3.O capitão Madjer mostra-se confiante. "Já estamos habituados a jogar com a Espanha, que está a fazer um excelente trabalho, mas acho que, com esta união e entreajuda, é difícil vencerem-nos", disse.O jogo tem lugar a partir das 16h30.No ténis de mesa, a seleção portuguesa perdeu com a Alemanha (3-0) no torneio por equipas e discute hoje, a partir das 15h00, a medalha de bronze com a Dinamarca. Há quatro anos, em Baku, Portugal foi medalha de ouro.Os atiradores João Costa e Joana Castelão ficaram pela fase de qualificação de tiro a 25 metros, com o 13º lugar. Só os oito melhores avançaram para as meias-finais.Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, seis medalhas de prata e quatro medalhas de bronze nestes Jogos Europeus.