Portugal vai ter 35 atletas nos Europeus de Atletismo de Berlim

Três das atletas, Inês Henriques, Sara Moreira e Patrícia Mamona vão para a sua quinta participação.

Por Lusa | 19:04

A Federação Portuguesa de Atletismo anunciou esta terça-feira os 35 atletas convocados para os Campeonatos da Europa de Atletismo que decorrerão em Berlim já a partir da próxima segunda-feira.



Na lista divulgada é confirmada a presença das estafetas de 4x100 metros masculinos, com Portugal a figurar entre as melhores oito equipas europeias, e de 4x400 metros femininos, em que a formação nacional é a 16.ª das equipas inscritas, uma escolha que é feita com base nos dois melhores resultados de cada um dos países no período de obtenção dos mínimos.



Entre os convocados está também o marchador João Vieira, que é o atleta masculino com mais presenças (cinco a par de Francis Obikwelu), de 1998 a 2014, e que poderá igualar o máximo absoluto, seis presenças, que pertence a Fernanda Ribeiro.



Três outras atletas, Inês Henriques, Sara Moreira e Patrícia Mamona vão para a sua quinta participação, esta no triplo salto, que terá pela primeira vez três representantes portuguesas.



Nessa disciplina, mas em masculinos, estará Nelson Évora, apesar de não ter participado no Nacional de Clubes da I Divisão, por precaução, devido a uma pequena lesão.



Nesta prova, fora da convocatória está o atleta de origem cubana Pedro Pichardo, mas que consta nas listas finais publicadas pela Associação Europeia de Atletismo.



O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, disse à agência Lusa que a inscrição preventiva de Pichardo foi feita "como segurança, dada as incertezas que ainda emanam das decisões tomadas pela Associação Internacional das Federações de Atletismo sobre os regulamentos das mudanças de nacionalidade".



Na incerteza de ter regularizada a participação do recordista nacional do triplo salto, que adquiriu nacionalidade portuguesa em dezembro de 2017, a FPA efetuou uma pré-inscrição, que terá de ser confirmada até três horas antes da reunião técnica que antecede os Europeus.



"[Isto] para não sermos ultrapassados por uma decisão que nos prejudicaria, caso ele pudesse ser elegível", clarificou Jorge Vieira, convencido de que "existe uma enorme probabilidade de ele não poder participar por Portugal já nestes campeonatos".



Quanto aos restantes convocados, nota-se uma vez mais a ausência de meio-fundistas masculinos (Samuel Barata, nos 10.000 metros, é a exceção) e, no setor feminino, apenas os 10.000 metros têm representantes.



Devido à saída da convocatória de Filomena Costa, pela primeira vez desde 1982 Portugal não terá qualquer representante na maratona, em ambos os sexos.



O Sporting é o clube com maior número de selecionados (14), seguido do Benfica (13) e do Vidigalense (2). O Pechão tem duas convocadas e o CN Rio maior tem uma. Estreias com atletas na seleção são a Academia Fernanda Ribeiro e a Associação Novas Luzes, ambos com uma atleta cada.



Dos 35 atletas, a maioria é feminina (20 mulheres), o que repete a tendência verificada em 2012 e 2016.