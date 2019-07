Portugal vence e está na final do Mundial de hóquei em patins

O sonho está vivo! Portugal apurou-se para a final do Mundial de hóquei em patins, em Barcelona, depois de derrotar a Espanha por 4-2, num jogo que só foi resolvido após prolongamento.Para tentar conquistar o troféu pela 16ª vez (a última foi em 2003), a seleção nacional terá como último obstáculo a Argentina, amanhã às 17h00 (RTP1).Esta sexta-feira, a história nem começou bem. Depois de um polémico cartão azul mostrado a Jorge Silva, os espanhóis marcaram primeiro pelo benfiquista Jordi Adroher, mas Gonçalo Alves e João Rodrigues consumaram a reviravolta.Já perto do final do tempo regulamentar, Alabart acabou com a festa lusa... mas no prolongamento João Rodrigues voltou a dar vantagem a Portugal.Em inferioridade numérica devido à exclusão de Ferran Font, os espanhóis jogaram uma última cartada, em ‘powerplay’, mas Jorge Silva viu a baliza aberta e foi herói.