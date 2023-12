Portugal vence Itália por 4-1 e está na final do Europeu feminino de hóquei

Portugal é o primeiro finalista conhecido do Europeu feminino de hóquei em patins, depois de derrotar esta sexta-feira, em Olot, Espanha, a seleção da Itália, na primeira das meias-finais do torneio.

As portuguesas esperam agora pelo vencedor que opõe esta sexta-feira à noite a França à heptacampeã Espanha, grande favorita da competição em que é anfitriã.

A Itália já se tinha cruzado com Portugal na fase de grupos, com o jogo então a terminar com um empate 3-3, 'arrancado' pelas transalpinas a 10 segundos do final.



Agora, as lusas foram mais seguras na parte final da partida e geriram muito melhor a vantagem de 2-1 com que foram para intervalo.





Ana Catarina Ferreira abriu o marcador para Portugal, aos 10 minutos, e, aos 12, Elena Tamiozzo repôs a igualdade. A nove minutos do intervalo, as portuguesas voltaram para a frente do marcador, com o golo de Sofia Moncovio.Bem mais acertadas do que no primeiro jogo contra a Itália, as lusas colocaram o marcador no 4-1 final, sem pressas, com o 'bis' de Raquel Santos, aos 27 e 50 minutos, a redimir-se bem de um penálti falhado mesmo no final da primeira parte.Portugal volta a jogar no sábado, pelas 20:30 (19:30 de Lisboa), procurando recuperar um título que lhe 'foge' já há 22 anos.