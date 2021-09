Portugal vence Qatar com Otávio a surpreender na estreia pela seleção

Portugal venceu este sábado o Qatar, por 3-1, num jogo particular realizado na Hungria, com realce para a estreia do portista Otávio, que apontou o segundo golo.









Sem Cristiano Ronaldo, o selecionador nacional, Fernando Santos, revolucionou o onze, com destaque para a estreia de Otávio, que se tornou no oitavo naturalizado a jogar por Portugal, depois de Liedson, Pepe, Deco, Celso, Lúcio Soares e Dyego Sousa (todos nascidos no Brasil) e David Júlio (África do Sul).





Leia também Fernando Santos anuncia convocatória para jogos de qualificação do Mundial2022 É certo que os primeiros foguetes foram para o Qatar, nos remates de Abdulaziz Hatem (4’), com a bola a sair ao lado, e de Almoez Ali (9’), que bateu com estrondo no ferro, mas foram os portugueses a fazer a festa.

Mesmo com um futebol por vezes atabalhoado devido à falta de rotinas, Portugal cresceu e Otávio assumiu a liderança das operações. A velocidade e o futebol mais tecnicista vieram ao cimo e, com isso, os golos de Portugal. João Mário, com um cruzamento mágico, colocou a bola na cabeça de André Silva que fez o 1-0. Dois minutos volvidos, foi a vez de Otávio fazer o 2-0 de cabeça. Ele que mede apenas 1,72 metros. João Mário, que esteve em destaque, iniciou a jogada.





Ao cair do pano da primeira metade, nova contrariedade para os qataris. O guarda-redes Meshaal Barsham travou André Silva fora da área e, após consultar o VAR, o juiz da partida deu ordem de expulsão.









Leia também Otávio torna-se o oitavo naturalizado a representar Portugal no Mundial 2022 Portugal parecia lançado para um triunfo fácil e por números mais elevados, mas a equipa não se libertou do cariz particular do jogo. Perante a passividade portuguesa no início da segunda parte, os qataris aproveitaram para reduzir para 2-1, através de um cabeceamento do central Abdelkarim Hassan.

O triunfo português nunca esteve em causa e Bruno Fernandes estabeleceu o resultado final de penálti, que castigou um derrube a Jota. Portugal não deslumbrou, mas ganhou com naturalidade e já pensa no jogo de terça-feira, com o Azerbaijão.



Santos e os golos



“Uma equipa que sofre nove golos em cinco jogos é preocupante”, disse ontem o selecionador Fernando Santos. Já o estreante Otávio disse estar “sem palavras”: “Nunca senti isto.”