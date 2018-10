Portugal vence Roménia no arranque da qualificação para Europeu de andebol

Na próxima jornada, Portugal defronta, no próximo domingo, em Klaipeda, a anfitriã Lituânia.

Por Lusa | 24.10.18

A seleção portuguesa de andebol venceu esta quarta-feira a congénere romena por 21-13, em jogo da primeira jornada do grupo 6 de qualificação para o Europeu 2020, partida disputada em Santo Tirso.



Ao intervalo, a equipa portuguesa vencia já por 10-7, num grupo que integra ainda as seleções da Lituânia e da França.



Na próxima jornada, Portugal defronta, no próximo domingo, em Klaipeda, a anfitriã Lituânia.