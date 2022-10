Portugal vence Turquia na estreia na qualificação para Europeu de andebol de 2024

A seleção portuguesa de andebol entrou, esta quinta-feira, da melhor maneira na fase de apuramento para o Campeonto da Europa de 2024, ao vencer a Turquia por 44-27, em jogo do grupo 1, disputado em Matosinhos, no Porto.

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a equipas das 'quinas', claramente favorita, não deu qualquer hipótese ao selecionado turco, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 24-12.

Com este triunfo, Portugal assumiu o primeiro lugar do grupo, com dois pontos, os mesmos da Macedónia do Norte, que, na quarta-feira, venceu o Luxemburgo por 38-24, tendo a seleção lusa vantagem na diferença de golos.