Portugal vice-campeão em torneio internacional de basquetebol em cadeira de rodas

Primeiro torneio internacional de seleções de basquetebol em cadeiras de rodas decorreu em Vila Nova de Gaia e Lousada.

Por Lusa | 21:22

Portugal foi vice-campeão no primeiro torneio Internacional de seleções de basquetebol em cadeira de rodas, depois de este domingo ter sido derrotado pela Áustria na terceira jornada da prova, que decorreu em Vila Nova de Gaia e Lousada.



Depois de no sábado ter derrotado a República da Irlanda por 59-46 e a seleção feminina de Espanha por 55-48, o 'cinco' nacional, que integra a divisão C, mediu forças este domingo com a Áustria, uma equipa da divisão B da modalidade, acabando derrotada por 32-63.



Os austríacos venceram o torneio, acabando Portugal no segundo lugar à frente de Espanha e República da Irlanda.