Português António Morgado sagra-se vice-campeão do mundo de sub-23

O português António Morgado conquistou hoje a medalha de prata da corrida de fundo sub-23 dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Glasgow, na Escócia, sagrando-se vice-campeão do mundo um ano depois do mesmo resultado em juniores.Morgado, de apenas 19 anos, acabou a dois segundos do novo campeão, o francês Axel Laurance, após os 168,4 quilómetros entre Loch Lomond e Glasgow que Laurance acabou em 4:04.58 horas.O eslovaco Martin Svrcek foi terceiro. No primeiro ano de sub-23, Morgado somou nova medalha em Mundiais, depois de em 2022 ter sido vice-campeão do mundo de juniores, e tem já contrato assinado com a UAE Emirates para 2024.