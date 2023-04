Português apita encontro de basquetebol que termina com pancadaria entre atletas

Fernando Rocha integrou o trio de árbitros que apitou o infame Real Madrid-Partizan (80-95), que já entrou na história da Euroliga de basquetebol pelos piores motivos. Com cerca de dois minutos por jogar, e com os sérvios a atacarem, uma falta antidesportiva de Sergio Llull sobre Kevin Punter gerou uma enorme batalha campal entre jogadores dos dois lados, com socos e até autênticos golpes de UFC.Punter 'virou' Dzanan Musa e atirou-o ao solo, ao passo que Guerschon Yabusele aplicou a Dante Exum uma 'chave'! Momentos inacreditáveis, que demoraram a ser sanados. Yabusele, por exemplo, teve de ser retirado à força do pavilhão. Após vários minutos a conferenciar, o trio de arbitragem falou com os treinadores e optou por dar o jogo por encerrado.Tal significa que o Partizan levou a vitória no WiZink Center, casa do Real, e aumentou a vantagem na série, referente aos quartos-de-final, para 2-0 (é disputada à melhor de cinco).