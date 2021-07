Português Gustavo Ribeiro 'brilha' e garante final no skate em Tóquio

O 'skateboarder' português Gustavo Ribeiro qualificou-se hoje para a final da prova de rua de Tóquio2020, ao ser oitavo nas eliminatórias, que marcaram a estreia oficial da modalidade em Jogos Olímpicos.

No Parque de desportos urbanos Ariake, o português de 20 anos, quinto classificado do 'ranking' mundial, teve uma pontuação de 32,66 na ronda preliminar, em que o francês Aurelien Giraud foi o melhor, com 35,88, e avançou para a fase seguinte.