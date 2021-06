O português Miguel Oliveira (KTM) venceu hoje o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, depois de ter partido da quarta posição para a sétima prova da temporada, em Barcelona.

Oliveira bateu o francês Johann Zarco (Ducati) por 0,175 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) a terminar na terceira posição, a 1,990s do português.

Esta é a terceira vitória do piloto de Almada no Mundial de MotoGP, depois de ter vencido os grandes prémios da Estíria e de Portugal, em 2020.

What a turn up for the books!!! @_moliveira88 with a stunning victory in Barcelona! #CatalanGP pic.twitter.com/J8OseMnr2a