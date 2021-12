O português Neemias Queta, dos Sacramento Kings, entrou no protocolo de saúde e segurança da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) contra a pandemia de Covid-19 e deve falhar os próximos jogos.





Segundo divulga a ESPN, o poste, de 22 anos, é o sétimo jogador da equipa de Sacramento a entrar no protocolo (esteve em contacto com um caso positivo) . Para regressar à equipa, o jogador deve aguardar no mínimo 10 dias ou apresentar dois testes negativos com intervalo mínimo de 24 horas.