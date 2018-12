Portuguesa é uma das 100 melhores futebolistas do ano do "The Guardian"

Cláudia Neto ocupa o 75º lugar do "top 100" do jornal inglês.

20:09

futebolista internacional portuguesa Cláudia Neto integra a lista das 100 melhores jogadoras do mundo em 2018, ocupando a 75.ª posição na votação de um painel de especialistas promovida pelo diário britânico The Guardian.

A centrocampista, de 30 anos, que alinha na equipa alemã do Wolfsburgo, é a única portuguesa que faz parte do grupo de jogadoras nomeadas, contando nesta época com quatro jogos na Liga dos Campeões feminina e seis na liga alemã, ainda sem qualquer golo marcado.



"O facto de não estar elegível para a Liga dos Campeões na temporada passada, teve um impacto positivo no número de jogos que disputou na ‘Bundesliga'. O ‘talismã' de Portugal ajudou o seu país a conseguir uma boa prestação na Algarve Cup", apontou o The Guardian.



Chama-se Cláudia Neto e é a capitã da seleção nacional de futebol feminino. A

A lista é liderada pela dinamarquesa Pernille Harder, colega de Cláudia Neto no Wolfsburgo. A vencedora da primeira Bola de Ouro feminina, Ada Hegerberg, do Lyon ficou em terceiro. A segunda é a australiana Sam Kerr, do Perth Glory.