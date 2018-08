Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuguesas em final inédita nos Mundiais de canoagem

Teresa Portela e Joana Vasconcelos apontam ao pódio em K2 500.

Por Raul Teixeira | 08:48

A dupla portuguesa composta por Teresa Portela e Joana Vasconcelos qualificou-se esta quinta-feira, pela primeira vez, para a final de K2 500 metros, nos Mundiais de canoagem em Montemor-o-Velho.



As canoistas foram terceiras na sua série, depois de conseguirem terminar a prova em 1.41,737 minutos. No final da regata Teresa Portela apontou às medalhas: "Podemos ficar muito perto do pódio ou sermos nonas. O objetivo era a final. Estamos muito contentes", disse.



A final feminina está marcada para amanhã (13h04), no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.



Entetanto, no setor masculino, o tricampeão europeu Fernando Pimenta assegurou a presença nas meias-finais, na categoria de K1 1000 metros, continuando na corrida pelo ouro inédito em Mundiais nesta especialidade.



"Espero ser um dos finalistas", disse campeão do Mundo de 5000 m.