Portuguesas fora da final dos 1.500 metros nos Mundiais de sub-20

As portuguesas Rita Figueiredo e Camila Gomes ficaram hoje fora da final dos 1.500 metros dos Mundiais de atletismo de sub-20, que estão a decorrer em Nairobi.

Camila Gomes foi nona na primeira eliminatória, com um tempo de 4.37,27 minutos, a quase 12 segundos da sua melhor marca pessoal (4.25,46), terminando a prova na 16.ª posição geral - passavam as 12 primeiras à final.

Dois lugares acima ficou Rita Figueiredo, que foi sétima na sua série, com 4.33,18 minutos, quase nove segundos acima da sua melhor marca pessoal (4.24,49).

A participação portuguesa em Nairobi encerra no sábado, com Pedro Dias, Adriana Viveiro e Inês Mendes a disputarem os 10km marcha, e Débora Quaresma a estar no lançamento do peso.