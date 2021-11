Se a decisão de Rui Costa, presidente do Benfica, sobre a renovação de contrato com Jorge Jesus dependesse das respostas dadas pelos portugueses na auscultação retratada nesta página, o veredicto estava dado: o treinador não fica para lá do final da época.A sondagem Intercampus/CM/CMTV é pouco abonatória para o técnico da equipa da Luz.