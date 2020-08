Os portugueses estão de volta às competições europeias, mais concretamente à Liga Europa. Bruno Fernandes e Luís Castro são os primeiros a entrar em ação, já esta quarta-feira, na corrida por um lugar na ‘final 8’, a disputar na Alemanha, a partir de segunda-feira.





O Manchester United recebe o LASK Linz, depois de golear na primeira mão os austríacos, pelo que, teoricamente, a tarefa de Bruno Fernandes e companhia (Diogo Dalot incluído) está facilitada. Aparentemente mais difícil será a missão do Shakhtar, apesar de a equipa de Luís Castro ter ganho na Alemanha ao Wolfsburgo.



O Manchester United recebe o LASK Linz, depois de golear na primeira mão os austríacos, pelo que, teoricamente, a tarefa de Bruno Fernandes e companhia (Diogo Dalot incluído) está facilitada. Aparentemente mais difícil será a missão do Shakhtar, apesar de a equipa de Luís Castro ter ganho na Alemanha ao Wolfsburgo.

Esta quinta-feira, nas outras partidas dos oitavos de final, para lá do Eintracht Frankfurt, de André Silva e Gonçalo Paciência, que perdeu com o Basileia, na Suíça, jogam, em Inglaterra, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e o Olympiacos, de Pedro Martins, que empataram na Grécia. Em campo poderão estar oito jogadores portugueses nos visitados e três nos gregos. Por último, a Roma, dirigida por Paulo Fonseca, decide, a uma só mão e em campo neutro (Duisburgo), com o Sevilha o acesso aos ‘quartos’. Inter e Getafe, estes, esta quarta-feira, também se defrontam em jogo único e em terreno neutro, igualmente por causa da pandemia de Covid-19.