Posição de lateral-direito é problema para o FC Porto

Corona respondeu bem, mas mercado é hipótese.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 17:28

A posição de lateral-direito tem sido um dos grandes motivos de preocupação de Sérgio Conceição nesta temporada e não é por acaso que o técnico apostou em Jesús Corona frente ao Belenenses (vitória, por 2-0, na Taça). A resposta de Maxi Pereira não tem comprometido, mas não atinge os níveis que eram produzidos por Ricardo Pereira (agora no Leicester) e que o treinador quer para a sua estratégia.



Para o lugar foram contratados Saidy Janko e João Pedro - o primeiro demorou pouco tempo a ser dispensado, enquanto que o segundo tarda em apresentar-se como opção, principalmente pelas falhas no momento defensivo - tal como o compatriota Jorge do lado esquerdo, também muito longe de convencer Sérgio Conceição.



Na posição, o técnico portista já utilizou Maxi Pereira, Mbemba, João Pedro e Corona. O mexicano tem reagido da melhor maneira à mudança e foi preponderante a virar jogos complicados a favor dos azuis-e-brancos, mas não é a solução ideal. Em estudo, está a hipótese de se recorrer ao mercado na reabertura de janeiro para preencher o buraco aberto pelas transferências de verão de Ricardo e de Diogo Dalot. Éder Militão até fazia a posição no São Paulo, porém, é indispensável para Conceição no eixo defensivo.