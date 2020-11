Pedro Gonçalves, conhecido como Pote, está a insistir para jogar frente ao Moreirense, apesar desta quinta-feira ainda ter treinado sob vigilância médica.





Segundo o CM apurou, Pote sente-se bem e quer defrontar amanhã o Moreirense na Liga, de forma a dar continuidade ao seu excelente arranque de época. O médio saiu do último treino antes do jogo da Taça de Portugal com o Sacavenense (triunfo leonino por 7-1) com queixas.