O Sporting joga no terreno do Casa Pia (20h45), num jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para o encontro.



ONZE DO SPORTING: Virgínia; Inácio, Coates E Matheus Reis; Esgaio, Palhinha, Bragança e Nazinho; Pote, Sarabia e Tabata

