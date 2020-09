Premier League adia realização de jogos-teste com público

A Liga inglesa de futebol adiou a realização dos jogos-teste com público devido às novas restrições impostas pelo governo britânico na luta contra a pandemia da covid-19, numa altura em que se verifica um aumento de casos no país.

Em declarações aos jornalistas locais, um porta-voz da Premier League explicou que a limitação de apenas 1000 adeptos nos estádios, uma das novas medidas do executivo liderado por Boris Johnson, não justifica a execução de jogos-teste, visto que "não será possível verificar a eficácia das novas regras".

Os jogos da liga inglesa vão decorrer à porta fechada pelo menos até 01 de outubro, data em que o governo britânico e as entidades ligadas ao futebol vão discutir e avaliar a possível introdução de público nas bancadas.

De acordo com a Premier League, a realização de jogos sem público tem trazido um prejuízo de mais de 100 milhões de libras (110 milhões de euros) por mês aos campeonatos profissionais (os primeiros quatro escalões) e cerca de 100 mil empregos dependem das atividades dos dias dos jogos, como barracas de comida e lojas de venda de artigos desportivos.

A edição 2020/21 da liga inglesa arranca oficialmente no sábado, com destaque para a receção do campeão Liverpool ao recém-promovido Leeds United.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 910.300 mortos e mais de 28,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.