Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prémio europeu motiva Sporting

Leões recebem Vorskla Poltava já apurados para a próxima fase da competição.

Por Francisco Laranjeira | 08:51

O Sporting fecha esta quinta-feira a fase de grupos da Liga Europa com a receção aos ucranianos do Vorskla Poltava. Com o apuramento para os 16 ‘avos’ garantido, em jogo está o prémio de 570 mil euros pelo triunfo (que acrescentariam aos 5,32 milhões de euros já assegurados) e a certeza de um leão inspirado no ataque.



O técnico Marcel Keizer mostrou-se confiante que os jogadores vão ampliar o registo goleador.



"É muito difícil marcar muitos golos e jogar como temos feito. É possível fazer ajustes. Espero que possamos marcar alguns golos amanhã [esta quinta-feira], mas o principal é vencer", garantiu o holandês, em conferência de imprensa.



Numa convocatória com bastantes ausências, a hora é dos mais jovens. "Jovane Cabral ou o Miguel Luís estão a trabalhar bem. A concorrência é grande e tenho muitos bons jogadores", disse, elogiando a formação.



"O Miguel Luís é um exemplo da qualidade da Academia. A forma como trabalha e a atitude são muito boas", referiu Keizer.



Já Miguel Luís mostrou que quer aprender. "Todos os treinos são momentos de aprendizagem. Tenho tentado fazer um bom trabalho para mostrar ao treinador que posso fazer parte da equipa mas é ele que decide", referiu.



PORMENORES

Várias ausências

Mathieu, Gudelj, Nani, Bas Dost, e Bruno Gaspar não foram convocados, por opção, para o jogo de hoje com o Vorskla. Já Bruno César não está inscrito na Liga Europa.



Bas Dost distinguido

O avançado leonino Bas Dost foi escolhido como melhor jogador da Liga portuguesa nos meses de outubro e novembro.