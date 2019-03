Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira prometem bónus a jogadores por vitória. Vencedor fica mais perto de garantir 40 milhões de euros.

Por Mário Figueiredo e Pedro Carreira | 01:30

Os jogadores do FC Porto e do Benfica vão ter direito a prémios extra em caso de vitória no clássico desta noite (20h30, Sport TV1) no Estádio do Dragão, apurou o Correio da Manhã. A decisão dos presidentes dos dois clubes está tomada, foi comunicada aos plantéis e mostra a importância de um jogo que pode ser decisivo para a atribuição do título.

Internamente, tanto Pinto da Costa como Luís Filipe Vieira olham para o encontro deste sábado como fundamental na corrida ao objetivo de conquistar o campeonato. Mas não só. Dragões e águias entram em campo com a mira nos milhões da Liga dos Campeões da próxima época. Apenas o campeão português tem presença garantida na fase de grupos da Champions e, com isso, a certeza de alcançar um encaixe financeiro, que, no caso destas duas equipas portuguesas, será superior a 40 milhões de euros.

As regras da UEFA, já aplicadas na presente época, e o atual ranking de Portugal, redobram por isso a importância do duelo entre azuis-e-brancos e encarnados. Ao contrário do campeão, o segundo classificado terá de ultrapassar duas pré- -eliminatórias para se qualificar para a Liga dos Campeões.

O outro grande atrativo deste encontro está nos jogadores. Os mais valiosos são hoje observados por alguns dos principais clubes europeus. Militão e João Félix, por exemplo, são os mais cobiçados pelos ‘tubarões’.

Os dois rivais estão separados por um ponto. Depois do jogo deste sábado, ficam a faltar 10 jornadas (e 30 pontos) até ao final da Liga portuguesa.



Conceição renova antes do clássico

"Calhou ser o Benfica. Se fosse outro faríamos a cerimónia na mesma. Mas se fosse amanhã ainda diziam que ficámos à espera do resultado." Pinto da Costa respondeu assim aos jornalistas sobre o anúncio da renovação de Sérgio Conceição, a pouco mais de 24 horas do importante clássico com o Benfica. A renovação, por mais um ano, até 2021, não podia ter deixado o técnico mais feliz. "Não há palavras para exprimir o agradecimento que tenho ao FC Porto. Falo de amor verdadeiro e sentimento genuíno. Sinto-me muito confortável nesta cadeira", disse o técnico dos dragões. O voto de confiança dá ambição ao treinador para continuar o trabalho feito até agora. "Somos pessoas ambiciosas, determinadas e queremos muito ganhar. É nesta caminhada que vamos continuar", garantiu. Por seu lado, Pinto da Costa foi taxativo sobre esta renovação: "Difícil? Foi dificílimo. Falámos ontem e assinámos hoje".J.E.C.



PSP em alerta com adeptos em carros

A Polícia de Segurança Pública assume que o facto dos adeptos do Benfica viajarem em viaturas particulares e autocarros (normalmente vão de comboio) é um "desafio", num jogo classificado de "risco elevado". O subintendente Cardoso da Silva revelou que o esquema de segurança prevê a concentração de benfiquistas no parque de autocarros da Bonjoia, sendo depois acompanhados pela PSP até ao estádio, num percurso de 650 metros. As portas do Dragão abrem às 18h30, duas horas antes do jogo. M.J.B.



Quem são as figuras que podem resolver este jogo?



Francisco José Viegas Comentador CM/CMTV

Depende muito da estratégia de cada um dos treinadores. Félix e Seferovic podem ter um papel importante no jogo do Benfica. Mas terão de enfrentar o alinhamento de Sérgio Conceição. No caso de Óliver entrar de início, vai ser um problema, porque se trata do melhor médio ofensivo do campeonato, capaz de deixar um adversário de olhos em bico. Herrera, se controlar a bola nos lugares certos, e Brahimi, se levar o esquadro e o transferidor, por exemplo, são peças decisivas.



Leonor Pinhão

São todas capazes de o fazer. Objetivamente, não haverá nenhuma figura em campo que não possa resolver o jogo. Jogadores, árbitro e bandeirinhas são todos candidatos ao papel principal. Não nos esqueçamos, porém, que os desafios desta dimensão são, frequentemente, decididos pelos chamados heróis improváveis. César Brito foi, por exemplo, o herói improvável do Benfica nas Antas em 1991 e não veio mal nenhum ao mundo por isso. Antes pelo contrário…