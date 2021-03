Preocupação no FC Porto por Pepe e Sérgio Oliveira

Pepe e Sérgio Oliveira não treinaram esta segunda-feira devido a pequenas mazelas contraídas no empate (0-0) com o Sporting para o campeonato, causando preocupação junto da estrutura técnica do FC Porto. Ainda assim, por não serem de grande gravidade, as lesões não devem afastar a dupla do duelo de amanhã com o Sp. Braga na 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.









O central tem uma contusão com edema na perna direita, enquanto o médio está a contas com uma contusão com hematoma e equimose na anca esquerda, revelaram esta segunda-feira os dragões no seu site oficial. São dois jogadores fundamentais para Sérgio Conceição, dos quais apenas irá abdicar caso se verifique um agravar das respetivas lesões. Nesta fase crucial da temporada, o técnico quer contar com todos os jogadores disponíveis, mas não pretende correr qualquer risco de se verificar algum agravamento dos problemas físicos.

Pepe e Sérgio Oliveira, em condições normais, serão aposta nas decisões que a equipa vai enfrentar nos próximos dias, quer seja na Taça (FC Porto em vantagem depois do 1-1 em Braga), depois na Liga ( joga fora com o Gil Vicente e não pode deixar fugir ainda mais o Sporting e agora o Sp. Braga na tabela classificativa) e, finalmente, com a Juventus para Champions, na próxima semana. Os dragões jogam em Turim a passagem aos quartos de final da competição depois do triunfo (2-1, em casa) no passado dia 17 de fevereiro.





Os dragões regressam hoje ao trabalho pela manhã. Segue-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição (12h00).