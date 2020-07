Presidente da federação de futebol da Bolívia morre com coronavírus

O presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF) morreu aos 58 anos de complicações relacionadas com a Covid-19, anunciou no domingo o organismo.

Cesar Salinas, ex-presidente do clube The Strongest e presidente da FBF desde 2018, encontrava-se internado numa clínica particular na capital La Paz desde o início do mês, após ter contraído o novo coronavírus.

Salinas era membro do comité executivo da CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol), que já emitiu uma nota de consternação pela sua morte.

A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.