Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo chocado com acusações de Nelson Évora

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Jorge Vieira, mostrou-se chocado, esta segunda-feira, com as insinuações de que Portugal "comprou" o atleta Pablo Pichardo, de 29 anos.

"Não houve nenhum aliciamento. 'Compra' é um termo que me choca, é impossível consentir uma acusação destas. A Federação não teve sequer uma troca de palavras com o Pichardo antes de ele estar naturalizado", disse Jorge Vieira à Rádio Observador.

As palavras do presidente da FPA surgem depois de Nelson Évora, também à Rádio Observador, ter acusado a federação de comprar Pichardo para ter resultados "a curto prazo".

"Estava decidido a não intervir [na discussão entre Évora e Pichardo] mas ao [Nelson Évora] tocar na imagem da Federação eu vejo-me obrigado a intervir. Nunca compramos nenhum atleta, nunca uma naturalização partiu da federação", defendeu o presidente que admitiu que o processo de naturalização de Pichardo foi mais rápido, mas foi feito "de acordo com a lei portuguesa.

A troca de acusações entre Évora (medalha de ouro no triplo-salto em 2008) e Pichardo (medalha de ouro na mesma modalidade em 2021) teve resposta do luso-cubano, que acusou o atleta de 38 anos do Barcelona de ser uma "prostituta".