Diretor de Comunicação do Benfica suspenso pela FPF

Castigo de 45 dias acontece na sequência de declarações proferidas ao Record, a 2 de dezembro de 2018.

19:29

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu esta terça-feira Luís Bernardo com uma pena de suspensão de 45 dias acrescida de uma multa acessória acima de 5 mil euros.



O castigo acontece na sequência de um processo disciplinar face às declarações proferidas pelo diretor de comunicação do Benfica ao Record, a 2 de dezembro de 2018, após a vitória do FC Porto diante do Boavista.



Recorde o que disse Luís Bernardo:

"Hoje assistimos a mais uma vitória suja numa liga sem verdade desportiva. O VAR voltou a avariar no lance do penálti nítido a favor do Boavista? O FC Porto ganha jogos sucessivos com erros clamorosos como o de hoje no Bessa, no Jamor com o Belenenses, em Setúbal ou em casa com o Feirense. O que se assistiu foi também um espetáculo degradante de insultos, ameaças e pressões sobre tudo e todos que infelizmente parecem estar a resultar. Estamos a viver uma espécie de regresso a um passado de triste memória. Esta liga azul envergonha. Sempre queremos ver se também nos castigos vamos assistir a um apagão, é que existe um clube que vive em total impunidade".