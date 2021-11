Presidente do Belenenses SAD garante que não pediu adiamento do jogo com o Benfica após casos de Covid-19 na equipa

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, comentou a realização do jogo Belenenses SAD-Benfica marcado para este sábado às 20h30, que está em causa devido a um surto de Covid-19 na equipa do Belenenses SAD.Em declarações aos jornalistas dodisse que "a decisão não é nossa [Belenenses SAD], nem do Benfica, é das autoridades de saúde."Acrescentou que existem 38 jogadores inscritos na liga de futebol profissional e que respeita qualquer decisão sobre a realização do jogo.Existem, pelo menos, 15 jogadores infetados com o vírus da Covid-19 no plantel.