Presidente do Benfica regressa ao trabalho. Veja as imagens

Luís Filipe Vieira acertou a renovação de contrato de Rúben Dias.

20:41

Luís Filipe Vieira foi, esta terça-feira, fotografado ao lado de Rúben Dias na imagem oficial da renovação de contrato do defesa-central. Esta foto marca o regresso do presidente do Benfica após ter estado internado.



No site do Benfica foi igualmente publicado um vídeo onde o futebolista surge ao lado do presidente das águias.



O defesa central de 21 anos vai continuar no Benfica até 2023, avançou ainda o clube.



A formalização do contrato vem assim garantir que Rúben Dias não ruma para outro clube após vários europeus terem manifestado interesse.