Presidente do Boca Juniors revela que Benfica rejeitou empréstimo de Salvio

O presidente do Boca Juniors revelou esta terça-feira que o Benfica rejeitou uma proposta de empréstimo por Eduardo Salvio, pelo que, "neste momento", o internacional argentino não faz parte das opções do emblema de Buenos Aires."Escrevi ao presidente do Benfica e ele disse-me que não têm qualquer intenção de emprestar o jogador. Estamos à procura de outras alternativas. Neste momento, não há qualquer possibilidade de negócio", afirmou Daniel Angelici.O líder do Boca Juniors falava aos jornalistas argentinos em Miami, nos Estados Unidos, onde os 'xeneizes' vão realizar a pré-temporada.Salvio, de 28 anos, iniciou na segunda-feira os trabalhos de pré-temporada no Benfica, ao serviço do qual vai iniciar a oitava temporada seguida, desde que se transferiu do Atlético de Madrid, em 2012.Além da situação de 'Toto' Salvio, o presidente do Boca Juniors foi questionado sobre vários jogadores que estão a ser apontados como alvos do clube argentino, entre os quais Marcos Acuña, do Sporting."Apontam sempre vários nomes ao Boca. O Boca tem um bom plantel e não vamos trazer jogadores só por trazer. Temos seis médios e seis avançados, portanto não vamos acumular jogadores", vincou Angelici.