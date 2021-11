José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, foi internado de urgência na madrugada desta sexta-feira. O dirigente, de 71 anos, sentiu-se mal durante a noite, sofrendo um pequeno Acidente Vascular Cerebral (AVC), sem sequelas, segundo confirmou a Record fonte próxima do líder do COP.



Constantino foi transferido do Hospital de Santa Maria para o Pulido Valente, onde ficará no fim de semana, em observação.

