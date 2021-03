Presidente do Leixões trava luta contra cancro: "Primeira de oito batalhas"

Jorge Moreira, presidente da direção do Leixões, revelou, esta terça-feira, que foi diagnosticado com um cancro, Linfoma de Hodgkin. Através de uma publicação nas redes sociais, o dirigente deu ainda a conhecer que os sintomas surgiram "há sensivelmente três semanas"."Primeira de oito batalhas! Há sensivelmente 3 semanas, acordei com um papo no pescoço e ao apalpar o mesmo constatei a existência de vários gânglios. Desloquei-me às urgências e após uma série de análises e de uma ecografia, foi-me diagnosticado um cancro - um tal de Linfoma de Hodgkin", começou por escrever."A vida é um sopro, pelo que não adianta chorar ou lamentar, mas sim enfatizar que nunca caminhei sozinho. Ao longo da vida tive o privilégio de estar acompanhado pelos melhores e é a eles que agradeço, cada segundo e batida", continuou, antes de concluir:"Nesta fase importa fazer um agradecimento especial à Liliana Moreira pelo apoio constante, à minha família, amigos e à direção do Melhor Clube do Mundo, pelo esforço, dedicação e paixão demonstrados, tentando minimizar a minha ausência. Vamos a ele, para ganhar!!!", podia ler-se na publicação de Jorge Moreira.