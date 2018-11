Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Sporting garante pagamento de dívidas para cumprir regras da UEFA

Por Lusa | 23:45

A Sporting SAD tem como prioridade pagar as dívidas de forma a cumprir as regras de 'fair play' da UEFA e não o reforço do plantel principal de futebol, garantiu esta sexta-feira o presidente Frederico Varandas.



"Se há coisa que não gosto é de dívidas. Temos de pagar, senão, entramos em incumprimento. Essa é a realidade", afirmou o líder 'leonino', em conferência de imprensa, depois de questionado sobre se o encaixe de 26 milhões de euros com o empréstimo obrigacionista seria usado para reforçar a equipa agora liderada pelo holandês Marcel Keiser.



Varandas sublinhou que, caso o clube de Alvalade não cumpra com as suas obrigações com investidores, fornecedores, empresários e outros, "o que aconteceu, acontecerá" novamente.



No que toca ao futebol, Varandas alinhou no mesmo discurso de Keizer, sublinhando que estão alinhados nos objetivos, independentemente da situação financeira.



"Vou realçar o que o treinador do Sporting disse hoje. Não serve de desculpas. Nem a ele, nem a mim", afirmou.



Sobre a hipótese de ser necessário vender algum jogador em janeiro, Varandas admitiu todos os cenários: "Admito tudo, comprar e vender. Quando o mercado abrir em janeiro, logo se vê. Falarmos agora disso é prematuro".



De resto, o dirigente escusou-se a revelar se, tal como tem sido noticiado, atletas do Sporting, atuais ou antigos, desempenharam um papel decisivo na concretização do empréstimo obrigacionista cujos resultados oficiais foram esta sexta-feira conhecidos e que contou com mais de 4.000 subscritores.