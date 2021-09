Presidentes da Liga Portugal reunidos no Porto

Rui Costa, Pinto da Costa e Frederico Varandas estão presentes na Cimeira dos Presidentes da Liga Portugal, esta tarde, na Alfândega do Porto.No encontro estão os presidentes de todos os clubes da Primeira Liga, à exceção do Paços de Ferreira e do Santa Clara, representamos por outros dirigentes.Rui Costa está acompanhado de Domingos Soares Lopes, administrador da SAD. Pinto da Costa está com Hugo Nunes, assessor jurídico da administração. Frederico Varandas faz-se acompanhar de Miguel Nogueira Leite, do Conselho Diretivo.Os presidentes dos três grandes deverão prestar declarações após a reunião.Para as 18h00 está marcado o sorteio da terceira fase da Taça da Liga.Estão presentes 30 dos 34 clubes das Primeira e Segunda Ligas. Não se fizeram representar, pelo menos até agora, o Nacional, o Varzim, o Casa Pia e o Vilafranquense.