Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pressão sobre Mourinho no Manchester United

Imprensa britânica diz que Zidane está a aprender inglês e que o United já o ‘reservou’.

Por Mário Figueiredo | 09:47

A reviravolta histórica no triunfo do Manchester United sobre o Newcastle (3-2), no sábado, depois de ter estado a perder por 0-2, não retira a pressão sobre José Mourinho, que continua a ser criticado e até há notícias que dão conta de que os ‘devils’ já ‘reservaram’ Zidane.



José Mourinho vive um momento conturbado no clube. Mesmo depois de ter regressado às vitórias com o Newcastle, após quatro jogos sem vencer, as críticas continuam.



"Não sei de onde vem a conversa da maldade e da caça ao homem. Não evitei uma gargalhada. O treinador do Manchester United nunca passará despercebido, quer ganhe, empate ou perca. Será sempre alvo de escrutínio. Não pode fazer sempre tudo à maneira dele, especialmente quando as coisas correm mal", disse este domingo Rio Ferdinand, antigo jogador e um dos símbolos dos ‘red devils’.



Mas a sombra de Zidane continua a pairar em Manchester. Segundo o jornal ‘Mirror’, o técnico francês já está a aprender inglês e o United terá mesmo pedido ao ex-treinador do Real Madrid que não aceite outros convites nos tempos mais próximos.



Certo é que o empresário Alain Migliaccio já veio dizer, na imprensa francesa, que "o United não atrai Zidane". Contudo, admite que o francês tirou um ano para descansar e já prepara o regresso para a nova época.



Contudo, nem tudo é mau para Mourinho, que viu os adeptos do Real Madrid gritarem pelo seu nome, após nova derrota de Julen Lopetegui.