Primeira mulher a arbitrar jogo da Champions estreia-se no jogo do golo 750 de CR7

Stéphanie Frappart tornou-se esta quarta-feira na primeira mulher a dirigir um jogo da Liga dos Campeões. A francesa arbitrou o Juventus-Dínamo de Kiev, em Turim (Itália), jogo que a equipa de Cristiano Ronaldo venceu por 3-0, com o português a marcar o golo número 750 da carreira.









Frappart já tinha sido a primeira mulher a apitar nas 1ª e 2ª divisões francesas. Foi a primeira árbitra a dirigir um jogo oficial de seleções masculinas (Malta-Letónia) e a arbitrar na Liga Europa (Leicester-Zorya, a 22 de outubro). Esteve na Supertaça europeia (2019) entre Chelsea e Liverpool e na final do Mundial feminino de 2019: Holanda-EUA.

De volta ao jogo, CR7 apontou (57’) o segundo golo do jogo, em lance revisto pelo VAR. Chiesa (21’) e Morata (66’) marcaram os outros tentos da ‘Vecchia Signora’. No outro encontro do grupo, o Barcelona, com Trincão a titular, bateu o Ferencváros também por 3-0. O Barça é 1º com 15 pontos, mais 3 que a Juventus. Dínamo Kiev (3º) e Ferencváros (4º) somam ambos um ponto.





O Man. United, de Bruno Fernandes, perdeu em casa com o PSG por 1-3. Neymar (6’ e 90+1’) e Marquinhos (69’) apontaram os golos da equipa de Danilo (titular). Rashford marcou (32’) o único golo dos ‘red devils’. No grupo, United (1º), PSG (2º) e Leipzig (3º) têm 9 pontos. Basaksehir (4º) tem 3.