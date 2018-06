Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeira prova de automóveis elétricos em Portugal a nove e dez de junho

Portugal Eco Rally vai realizar-se em Oeiras.

Por Lusa | 14:41

O Portugal Eco Rally, a primeira competição de automóveis elétricos em território português, vai realizar-se, em Oeiras, Lisboa, a nove e dez de junho, anunciou esta segunda-feira a organização.



A prova é organizada pelo Classic Clube de Portugal, em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, sendo que estará integrada no FIA-Eletric and New Energy Championship 2018.



O território português será, assim, o palco da quarta etapa deste campeonato internacional, que este ano já passou por Itália, República Checa e Grécia.



A competição terá duas etapas, num total de 372 quilómetros, com nove provas especiais cronometradas.



Orientada para a proteção do meio ambiente, apenas é admitida a participação a veículos elétricos ou movidos a outras energias alternativas, mas podem participar equipas oficiais e não-profissionais.



A primeira edição do Portugal Eco Rally contará com o apoio do município de Oeiras, concelho anfitrião da competição.