Primeiro-ministro diz que sete medalhas na canoagem são "orgulho para Portugal"

O primeiro-ministro congratulou-se este domingo com as sete medalhas conquistadas por canoístas portugueses na Taça do Mundo de Velocidade, na Hungria, dizendo que "são um orgulho para Portugal", e felicitou em particular Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta.

"Parabéns à Joana Vasconcelos e ao Fernando Pimenta pelos resultados alcançados na Taça do Mundo de Velocidade de canoagem. Um cumprimento especial ao Fernando Pimenta pela sua 100.ª medalha internacional. Os nossos atletas ganharam sete medalhas em Szeged, um orgulho para Portugal", escreveu António Costa na sua conta oficial como primeiro-ministro no Twitter.

Hoje, na Taça do Mundo de Velocidade, em Szeged, na Hungria, Joana Vasconcelos obteve a medalha de ouro na final de K1 500 metros, depois de ter conseguido o bronze nos 200 metros no sábado.

Também estedomingo, Fernando Pimenta conquistou mais um primeiro lugar, em K1 5.000 metros, a juntar à medalhas de ouro em K1 1.000 metros e à medalha de prata em K1 500 metros obtidas no sábado, alcançando assim a marca de 100 medalhas em provas internacionais.

Com estas cinco medalhas, mais as duas conquistadas na sexta-feira por Norberto Mourão, na paracanoagem, prata em VL2 200 metros e bronze em VL2 500 metros, Portugal somou um total de sete medalhas nesta Taça do Mundo de Velocidade.