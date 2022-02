Processos disciplinares e 20 dias de suspensão para Luís Gonçalves e Hugo Viana

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou os diretores de FC Porto e Sporting, Luís Gonçalves e Hugo Viana, respetivamente, com 20 dias de suspensão. Os dois dirigentes estão também a contas com processos disciplinares.



Recorde-se que, segundo o relatório do árbitro, que Record divulgou ontem em primeira mão, tanto Luís Gonçalves como Hugo Viana viram o cartão vermelho, nas zaragatas que se seguiram ao apito final de João Pinheiro no FC Porto-Sporting, da passada sexta-feira, por entraram "no terreno de jogo para provocar um conflito com um adversário".





O dirigente portista foi expulso após uma discussão na qual foi empurrado por Tabata, tendo caído no relvado, enquanto o sportinguista viu o vermelho na sequência de uma troca de palavras com Pepe, na qual, segundo o relatório do árbitro, terá sido pontapeado pelo defesa-central do FC Porto.