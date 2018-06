Procura por obrigações do FC Porto quase duplicou a oferta

SAD portista financiou-se em 35 milhões de euros, tal como o proposto.

A SAD do Futebol Clube do Porto emitiu 35 milhões de euros em obrigações com maturidade em 2021. A taxa de juro associada é de 4,75%, tal como anunciado anteriormente. Os dados desta operação foram conhecidos esta segunda-feira, 4 de Junho, avança o Jornal de Negócios.

Assim, a procura foi praticamente o dobro da oferta disponível, tendo havido pedidos para mais de 65 milhões de euros.

No total, participaram nesta operação 3.212 investidores, sendo que a maior fatia (1.864 ou 58%) investiu entre 100 e 1.000 euros. A fatia mais pequena (133 ou 4,1% do total) investiu mais de 50 mil euros nesta emissão de dívida.