Cândida Vilar não concorda com decisão do juiz e o Ministério Público, que diz ter fortes indícios, vai pedir ao Tribunal da Relação prisão preventiva.

O Ministério Público não se conforma com as medidas de coação aplicadas pelo juiz a Bruno de Carvalho e Mustafá, pelo que vai fazer chegar nos próximos dias, ao Tribunal do Barreiro, um recurso que subirá ao Tribunal da Relação de Lisboa, a requerer aos desembargadores que revertam a decisão ...