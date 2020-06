Proença propõe novo modelo de governação para Liga de clubes que pode precipitar eleições

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional [LPFP], Pedro Proença, apresentou esta segunda-feira uma proposta para alterar o modelo de governação do organismo, que caso seja aprovada pelos clubes vai precipitar eleições para uma nova direção.

A proposta, que esta segunda-feira foi apresentada na Assembleia Geral da LPFP, que decorreu no Porto, prevê que a direção, atualmente representada por clubes, deixe de existir e passe a haver um novo modelo com um presidente e uma direção executiva com poderes reforçados, e um Conselho de Presidentes com funções de supervisão.

A atual direção da LPFP conta com representantes de FC Porto, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Mafra e Leixões, depois da saída de Benfica e Cova da Piedade.