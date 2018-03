Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Promessas do Benfica seguras por 7500 euros por mês

SAD aumenta salários de Gedson, Ferro e Heriberto que saltam para a equipa principal na próxima época.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:57

Gedson, Ferro e Heriberto passaram a ganhar 7500 euros por mês após a renovação de contrato anunciada a 19 de fevereiro, apurou o CM. Os jovens são três das maiores promessas da formação e preparam-se para integrar o plantel principal na próxima época. De resto, esta temporada, já treinaram várias vezes sob a orientação de Rui Vitória.



Gedson, médio de 19 anos, e Heriberto, atacante de 21, prolongaram os respetivos contratos até 2023 e Ferro (20) até 2022. Os três têm cláusulas de rescisão de 60 milhões , uma vez que a SAD das águias lhes reconhece qualidade acima da média e capacidade para vingar na equipa principal.



O aumento no salário é outra prova de confiança da estrutura liderada por Luís Filipe Vieira, que quer continuar a apostar nos jovens que crescem no Seixal.



Os valores que passaram a auferir correspondem aos estipulados pela SAD para os jogadores que fazem a transição da equipa B para a formação principal. Gonçalo Guedes ou Renato Sanches passaram pelo mesmo processo: brilharam nos ‘bês’, foram aproveitados por Rui Vitória e renderam milhões.



Além de Gedson, Ferro e Heri, jogadores como João Félix e Florentino (18 anos), que também renovaram esta época, podem arrancar a próxima integrados no plantel principal. Já Yuri Ribeiro, emprestado ao Rio Ave, vai regressar à Luz.



VIEIRA SOPRA VELAS NO SEIXAL

Luís Filipe Vieira juntou-se ontem ao plantel do Benfica, no Centro de Estágios do Seixal, para festejar o 114ª aniversário do Benfica.



O presidente soprou as velas e cantou os parabéns junto aos jogadores e à equipa técnica.